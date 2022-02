Roncadin: fatturato sale a 148,5mln, 779 occupati

(ANSA) - TRIESTE, 08 FEB - Roncadin, l'azienda di Meduno (Pordenone) tra i leader nazionali nella produzione di pizze surgelate, ha concluso il 2021 con un fatturato di 148,5 milioni di euro (+6%) e aumentando l'occupazione: negli ultimi 12 mesi ci sono state 44 stabilizzazioni e 88 nuovi ingressi, per un totale di 779 lavoratori attuali. L'80% sono donne e il 15% è under 30. I dati economici sono stati resi noti stamani dalla società.

L'azienda friulana è riuscita a consolidare e superare l'exploit del 2020, dovuto al forte rialzo nei consumi alimentari domestici, specialmente nel comparto surgelati, con il cambiamento delle abitudini portato dalla pandemia.

"Con 100 milioni di pezzi prodotti in un anno siamo al massimo della capacità produttiva ma l'obiettivo è crescere ancora, investendo sulle persone, sullo sviluppo dello stabilimento e sul rafforzamento del nostro marchio nei mercati italiani e stranieri - afferma l'a.d. Dario Roncadin -. Al momento però dobbiamo fare i conti con una situazione congiunturale difficile, data dai rincari dell'energia e delle materie prime, che hanno fatto crescere i costi di produzione del 15%". (ANSA).