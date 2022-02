Iliad vuole Vodafone Italia, offerta per il 100%

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Iliad ha avanzato un'offerta per l'acquisto del 100% di Vodafone Italia. Lo afferma Bloomberg, che spiega di aver ricevuto una conferma in questo senso dall'amministratore delegato di Iliad, Thomas Reynaud.

"Confermo che Iliad ha fatto un'offerta a Vodafone per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia", ha detto. (ANSA).