Borsa: Asia contrastata, pesa stretta monetaria, Tokyo +0,13%

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Listini di Borsa contrastati in Asia e Pacifico, con il dollaro e i rendimenti dei titoli di Stato Usa in forte rialzo per la stretta monetaria in corso. Ha tenuto Tokyo (+0,13%) insieme a Taiwan (+0,37%), positive Shanghai (+0,67%), Seul (+1,41%) e Sidney (+1,07%), segno meno invece per Hong Kong (-0,91%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,19%) e Singapore (+0,87%). In rialzo i futures sull'Europa e sui listini americani in attesa della bilancia commerciale francese e delle vendite al dettaglio in Italia. In arrivo anche dagli Usa la bilancia commerciale insieme alle prime stime sulle scorte settimanali di greggio secondo l'Api (American Petroleum Institute). In calo il greggio (Wti -0,18% a 91,15 dollari al barile) a differenza del gas (+2,31% a 81,43 euro al MWh).

Positivi invece i metalli, compreso l'oro (+0,37% a 1.817 dollari l'oncia).

Sulla piazza di Tokyo hanno tenuto i produttori di semiconduttori Sumco (+1,16%), Advantest (+0,11%) e Tokyo Electron (+0,4%), in rialzo i produttori di auto Toyota (+0,9%) e Mazda (+1,7%), in luce i bancari Nomura (+2,31%), Sumitomo MItsui (+2,0%) e Mizhuo (+1,27%). Sotto pressione Olympus (-7,2%) frenata dalle stime per l'intero esercizio (ANSA).