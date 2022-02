Bnp: utile 2021 sale a 9,5 miliardi, +34%

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Balzo degli utili netti nel 2021 per il gruppo bancario francese Bnp Paribas che sono saliti a 9,48 miliardi di euro con un aumento del 34% rispetto al 2020 e del 16% rispetto al 2019. Il gruppo ha beneficiato di partite straordinarie per 1,43 miliardi ma soprattutto di un risultato di gestione, si legge nella nota sui conti, salito a 12.199 milioni di euro,(+45,9%) rispetto al 2020 e "in aumento in tutte le divisioni". Ha giovato anche il costo del rischio, pari a 2.925 milioni di euro, diminuito del 48,8% rispetto al 2020. Nel solo quarto trimestre l'utile netto di gruppo è cresciuto del 44% a 2,3 miliardi. Dal punto di vista patrimoniale al 31 dicembre 2021, il Common Equity Tier 1 ratio è pari al 12,9%2, con un incremento di 10 punti base rispetto al 31 dicembre 2020- (ANSA).