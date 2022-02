Bnp: Bnl, utile lordo 2021 sale a 376 mln (+3,7%)

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Bnl banca commerciale (gruppo Bnp Paribas) ha riportato nel 2021 un utile ante imposte pari a 376 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto al 2020. E' quanto si legge nel comunicato sui conti del gruppo secondo cui il risultato lordo di gestione si attesta a 899 milioni di euro, con una flessione del 2,8% rispetto al 2020. Il costo del rischio, pari a 487 milioni di euro, registra un miglioramento di 38 milioni di euro rispetto al 2020, grazie a riprese di valore su crediti sani (livelli 1 e 2) e al numero limitato di nuovi default. Gli impieghi sono in crescita dell'1,5% rispetto al 2020 e del 3,7% al netto dei crediti deteriorati. La banca, sottolinea il comunicato, "continua ad acquisire quote di mercato in tutti i segmenti di clientela. I depositi crescono del 12,3% rispetto al 2020, con un incremento in ogni tipologia di clientela".

Nel solo quarto trimestre la banca ha riportato un utile ante imposte pari a 78 milioni di euro, in calo del 12,9% rispetto al quarto trimestre 2020.a seguito di una contrazione del 10,7% del margine di interesse, "a causa del contesto di tassi bassi, parzialmente compensato dalla crescita dei volumi di credito".

Con 438 milioni di euro, i costi operativi sono in aumento dell'1,0% rispetto al quarto trimestre 2020, soprattutto a causa di iniziative mirate, parzialmente compensate dall'effetto delle misure di adattamento (piano di pensionamento "Quota 100".

(ANSA).