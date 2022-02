Superbonus: attesa per gli sviluppi sulla stretta

Attesa per gli sviluppi della stretta sul superbonus. Dopo le proteste del mondo produttivo e dei consumatori per la misura arrivata con il decreto Sostegni-ter, che ha ridotto la possibilità di cedere i crediti maturati nei confronti dello Stato, c'è stato l'allarme di Confartigianato sui posti di lavoro a rischio. Le 127mila nuove assunzioni previste dalle imprese edilizie nel primo trimestre del 2022 sono appese agli sviluppi della norma, che tutti auspicano venga cambiata. La nuova stretta anti-frodi, infatti, rischia di portare alla paralisi dei cantieri perché lo stop al libero flusso dei crediti, che potranno essere ceduti solo una volta, sta riducendo a vista d'occhio le realtà finanziarie disposte a comprarli. Se le grandi banche, come Unicredit e Intesa, assicurano che le operazioni di acquisto crediti proseguono come prima, altre, come Banco Bpm, hanno invece sospeso la cessione del credito del Superbonus sulle nuove pratiche. I partiti si preparano a modificare il Sostegni-ter al Senato, dove è appena approdato. E dove lo stesso Servizio Bilancio di Palazzo Madama ha sollevato qualche dubbio: la stretta potrebbe avere un impatto sugli investimenti e, frenando la spesa, potrebbe allo stesso tempo farsi sentire anche sul gettito a favore dell'erario in termini di Iva, Irpef/Ires e Irap. Un rischio che Governo e Ragioneria dello Stato non avrebbero ben contabilizzato. Il Pd - ma anche altri partiti come il M5S - prepara il suo emendamento che rimodula la norma anti-frodi del governo in modo da consentire una doppia cessione dei crediti.

Domani alle 15 prenderà il via in commissione al Senato l'esame del provvedimento.

La riduzione del bonus facciate dal 90 al 60% intanto non ha fermato le commesse di Edilizia Acrobatica, che ha chiuso il mese di gennaio, il primo interessato dal provvedimento, con un incremento del 44% a 5,47 milioni del valore dei contratti sottoscritti. In calo da 1,68 a 1,6 milioni invece le commesse dalla rete in franchising. Allo scorso 31 gennaio il Gruppo ha raggiunto un totale di quasi 1.400 collaboratori, contro i 1.041 dell'analogo periodo del 2021.