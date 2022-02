Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 155,5 punti

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 155,5 punti, sui livelli di luglio 2020, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì, a 154,2 punti. In questa seduta, dopo un'apertura in calo a 153 punti, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un massimo a 165,7 punti verso le 12.30 e un minimo a 153 punti intorno alle 8.30.

Il rendimento del decennale italiano ha terminato in salita all'1,779%, sui valori di maggio 2020, dopo avere aperto all'1,71% dall'1,72% della chiusura di venerdì. In questa giornata ha fatto segnare un minimo all'1,716% verso le 8.30 e un massimo all'1,894% verso le 12.30. Il Bund tedesco ha chiuso allo 0,224%. (ANSA).