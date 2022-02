Nasce l'algoritmo che previene le frodi creditizie online

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Favorire l'inclusione finanziaria dei consumatori, facilitando l'accesso ai serivi online, e allo stesso tempo aiutare le banche a prevenire le frodi creditizie.

Con questo obiettivo, Crif e Fido lanciano TrustSCore, un nuovo modello di valutazione del rischio di frode creditizia nella operatività online dei consumatori. Basato sull'analisi dei segnali digitali, tra cui informazioni legate a indirizzo mail, numero di telefono, indirizzo IP e browser, il nuov algoritmo "migliorerà l'onboarding della clientela, specie nei processi full digital", spiegano le due società in una nota. TrustScore nasce dalla combinazione tra l'esperienza trentennale di Crif nell'ambito della previsione e del controllo dei rischi finanziari e la piattaforma di Fido che invece sfrutta i digital footprint per valutare l'affidabilità digitale degli utenti.

L'utilizzo di questo strumento "risulterà fondamentale per tutte le aziende che vendono prodotti finanziari online. L'obiettivo è proprio quello di potenziare ulteriormente gli strumenti di verifica grazie all'utilizzo di dati alternativi", afferma il ceo di Fido, Marko Maras. "Facilitare e velocizzare ulteriormente l'accesso ai servizi finanziari online da parte dei consumatori: questo l'obiettivo della sperimentazione che abbiamo svolto, con ottimi risultati", aggiunge Enrico Lodi, managing director, digital solutions di Crif. (ANSA).