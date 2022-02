Mps sfiducia Bastianini e chiama Luigi Lovaglio

Il cda di Mps ha deliberato all'unanimità la nomina di Luigi Lovaglio ad amministratore delegato e direttore generale di Mps dopo aver revocato, sempre all'unanimità, le deleghe di Guido Bastianini. Il cda, spiega una nota, "è giunto all'unanimità alla conclusione che il Dott. Luigi Lovaglio, in virtù della sua rilevante esperienza anche a livello internazionale, unita alla profonda conoscenza del settore bancario italiano, sia il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale della banca".



A Bastianini sono state revocate all'unanimità e con decorrenza immediatale deleghe di direttore generale, amministratore delegato e amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Mps, nonché di tutte le relative deleghe restando quest'ultimo in carica quale componente del consiglio di amministrazione. La banca precisa "che la sostituzione dell'amministratore delegato e direttore generale è regolata da un piano per la successione adottato dalla banca, con il coinvolgimento del comitato nomine e del comitato remunerazione della stessa per gli aspetti di competenza". Il collegio sindacale ha approvato la cooptazione di Lovaglio ai sensi dell'articolo 2386 c.c. La nomina di Lovaglio sarà soggetta alla valutazione da parte della Bce, conclude la nota.



Mps ha chiuso il 2021 con un utile netto di 310 milioni di euro, il miglior risultato che la banca abbia realizzato dal 2015 e uno dei migliori dell'ultimo decennio nel quale l'istituto senese ha inanellato complessivamente 23,5 miliardi di euro di perdite. Lo si legge in una nota. Lo scorso esercizio si era chiuso con un rosso di 1,69 miliardi di euro euro.



L'amministratore delegato, Guido Bastianini, ha lasciato il cda di Mps dopo aver presentato i conti del 2021, i migliori dal 2015, per recarsi al funerale della sorella, mancata nei giorni scorsi. Il cda è andato avanti nella discussione sulla sua revoca e ha deliberato il ritiro delle deleghe del banchiere, che già all'inizio dell'anno aveva perso entrambi i genitori, in sua assenza. E' quanto apprende l'ANSA da alcune fonti al termine del cda di Mps, nella cui nota non sono indicate le ragioni del ritiro delle deleghe.