Dombrovskis, sostegno sia mirato, no a oneri permanenti

(ANSA) - BRUXELLES, 07 FEB - "Visto il livello elevato di incertezza" del contesto economico, "la politica di bilancio" dei governi europei "dovrebbe essere moderatamente di sostegno nel corso dell'anno, è importante che il sostegno sia ben mirato e non si traduca in un onere permanente per le finanze pubbliche". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso di un'audizione alla commissione per gli Affari economici del Parlamento europeo.

