Borsa:Europa prosegue positiva, si guarda a banche centrali

Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo una breve inversione di marcia.

L'attenzione degli investitori si concentra sulle posizioni dei falchi delle banche centrali con i rendimenti delle obbligazioni in rialzo. Sullo sfondo le tensioni geopolitiche tra Russia e Usa sull'Ucraina. Sui mercati azionari si mostra positivo le banche (+0,6%) e le assicurazioni (+0,8%).

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Londra e Francoforte (+0,4%), Parigi (+0,2%) mentre è in controtendenza Madrid (-0,1%). Sui listini pesano le utility (-0,2%), con i timori sull'andamento del prezzo del gas a causa delle continue tensioni in Ucraina. Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione del 5,87% a 77,80 euro al Mwh. A Londra il prezzo scende del 6,22% a 188,01 penny per Mmbtu.

Nel Vecchio continente prosegue in rosso anche l'energia (-0,2%), con il calo del prezzo del petrolio. Il Wti scende dell'1,04% a 90,96 dollari al barile. Il Brent si attesta a 92,44 dollari (-0,91%). Tra le altre materie prime è poco mosso l'oro a 1811 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1480 a Londra. (ANSA).