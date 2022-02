Borsa:Europa migliora in attesa di Wall Street, Milano -1,2%

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Le Borse europee migliorano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati si concentrano sul tema dei tassi d'interesse con le posizione dei falci delle banche centrali. La seduta è stata scandita anche dalla tensione sui titoli di Stato con il rialzo dei rendimenti. Sullo sfondo restano i timori per le frizioni tra Usa e Russia sull'Ucraina.

L'indice d'area stoxx 600 cede è poco mosso (+0,09%). In rialzo Londra (+0,36%), Francoforte (+0,33%) e Parigi (+0,1%).

In flessione Madrid (-0,48%) e Milano (-1,2%), quest'ultima maglia nera nel vecchio continente. I listini sono sostenuti dalle banche e assicurazioni (+0,8%) e dalle auto (+0,5%).

In flessione le utility (-1,1%) con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 5,33% a 78,25 euro al Mwh. A Londra il prezzo scende del 5,1% a 190,25 penny per Mmbtu. In calo anche l'energia (-0,1%) con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 91,59 dollari al barile (-0,77%) e il Brent a 93,03 dollari (-0,26%).

Tra le altre materie prime è in lieve rialzo l'oro a 1.813 dollari l'oncia (+0,15%). Sul versante dei cambi l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1448 a Londra.

A Piazza Affari scivolano Hera (-3,9%), Tim (-3,8%) , Diasorin (-3,8%) e Enel (-3%). In luce Mps (+1,2%), nel giorno dei conti, e Intesa (+0,9%), dopo la presentazione del nuovo piano d'impresa. (ANSA).