Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Le Borse asiatiche chiudono contrastate la prima seduta della settimana. Dopo le ultime mosse delle banche centrali sui mercati resta centrale il tema dei rendimenti obbligazioni, mentre si è in attesa di conoscere l'andamento dell'Inflazione negli Stati Uniti. Continuano a preoccupare le tensioni tra Usa e Russia sul'Ucraina.

Chiude in calo Tokyo con l'indice Nikkei che segna una flessione dello 0,70%. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 115,30, e sull'euro a 131,80. A contrattazioni ancora in corso corre la Cina, dopo la chiusura della settimana scorsa per le festività. In positivo Shanghai (+2%) e Shenzhen (+1,04%). In negativo Hong Kong (-0,2%), Seul (-0,2%) e Mumbai (-1,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito i prezzi delle abitazioni e l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori dell'Eurozona. Atteso l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde alla Commissione affari economici del Parlamento europeo (ANSA).