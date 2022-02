Borsa: Milano scende (-1,4%) con energia e utility

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Va in discesa Piazza Affari (-1,5%), mantenendo la maglia nera in Europa, in attesa dell'apertura di Wall Street, dove i future sono in lieve positivo. A Milano pesano le utility, a iniziare da Hera (-4,5%), che ha anche visto il titolo momentaneamente fermo dalle contrattazioni al ribasso, per proseguire con Snam (-3,6%) e A2a (-2,6%). In forte calo anche Enel (-3,7%). Male Tim (-3,9%), un po' meno Inwit (-2,7%). Tra i farmaceutici in calo soprattutto Diasorin (-3,6%), ma anche Recordati (-1,8%). Sono in calo i petroliferi, da Saipem (-2,3%) a Eni (-2,1%) e all'impiantistica di Tenaris (-0,9%), col greggio in calo (wti -0,3%9 a 91,9 dollari al barile e il brent a 93,2 dollari.

Pochi i titoli in positivo nel listino principale, con in testa Stm (+0,4%), seguita da Iveco (+0,3%). Ci sono anche due banche, Intesa (+0,3%) e quasi piatta Generali (+0,03%), mentre sono in rosso le altre, in particolare Bper (-1,3%) e Unicredit (-1,5%), mentre lo spread Btp-Bund si è fermato a 163 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,858%.

Tra i titoli a minore capitalizzazione corrono nell'immobiliare Cia (+4,9%9 e Piovan (+3,9%), attiva nell'automazione industriale, mentre perde parecchio Indel B (-4,7%), che produce minibar, casseforti, serrature elettriche.

