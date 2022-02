Borsa: Milano recupera, ma resta in rosso (-1%), giù utility

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Recupera qualcosa Piazza Affari verso metà pomeriggio, ma resta in rosso (-1%), al contrario delle altre principali Borse europee. A Milano, dove lo spread Btp-Bund è in discesa, a 158,8 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,826%, migliorano alcune banche, come Mps (+0,9%), nel giorno del ritiro delle deleghe all'ad, Guido Bastianini, e dei conti, attesi a mercati chiusi, Intesa (+0,8%), Fineco (+0,7%) e Banco Bpm (+0,3%), mentre restano in negativo altre, come Unicredit (-1,3%).

Tra i petroliferi rialza la testa Saipem (+0,7%), mentre restano in calo Eni (-1,9%) e l'impiantistica di Tenaris (-0,5%), col greggio sempre in discesa (Wti -1% a 91,3 dollari al barile e il Brent a 92,9 dollari. Pesanti le utility, come a livello europeo, in particolare Hera (-4%), Enel (-2,8%) e Snam (-3,1%). In forte perdita Tim (-3,2%), Poste (-2,6%). Male le auto, da Ferrari (-1,2%) e Stellantis (-0,7%). Soffre il lusso con Moncler (-0,4%), mentre guadagnano Cucinelli (+0,6%) e Ferragamo (+0,7%). (ANSA).