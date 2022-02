Borsa: Milano maglia nera in Europa con energia e utility

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - La Borsa di Milano (-1,2%) prosegue in calo e indossa la maglia nera in Europa. A Piazza Affari pesa il calo dell'energia e delle utility con Enel (-3,5%) che scivola in fondo al listino principale. Tensione sul fronte dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che sale a 163 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,87%.

Tra le utility soffrono anche Hera (-3,3%), A2a (-2,5%), Italgas e Snam (-2,2%). In flessione i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo. Giù Eni (-2,4%), Saipem (-2%), quest'ultima con la previsione di rosso e la nuova organizzazione, e Tenaris (-0,9%).

Seduta di tensione anche per le banche. Proseguono in calo Unicredit (-1,7%), Bper (-1,3%), Banco Bpm (-0,8%), Intesa (-0,2%). In controtendenza Mps (+1,4%), nel giorno dei conti.

Tiene Carige (+0,05%). In ordine sparso le auto con Stellantis (-0,1%), Cnh (+0,2%) e Inveco (+0,6%). (ANSA).