Borsa: Milano in gira in calo con energia, tengono le banche

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - La Borsa di Milano (-0,5%) gira in calo con l'energia, dopo un avvio in terreno positivo. A Piazza Affari tengono le banche mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 160 punti base, con il rendimento del decennale all'1,81%, portandosi ai livelli di metà maggio del 2020.

In flessione Saipem (-2%), con le vicende legate alle previsioni di rosso. Male anche Enel (-1,6%) e Eni (-1,3%) e Tenaris (-0,4%). Tengono le banche con Bper (+0,9%), Intesa (+0,2%), dopo la presentazione venerdì del nuovo piano d'impresa, Mps (+0,4%), nel giorno dei conti. In controtendenza Unicredit (-1,2%) e Banco Bpm (-0,6%), piatta Carige (+0,04%).

Seduta in flessione anche per Diasorin (-3%), Tim (-1,1%) e Stm (+0,9%). (ANSA).