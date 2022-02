Borsa: Europa migliora, resta indietro Milano (-1,1%)

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Migliorano le principali Borse europee verso fine seduta, mentre resta in negativo Milano (-1,1%), dove lo spread Btp-Bund è a 158 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,834%. In Europa le Piazze migliori sono Francoforte e Parigi (+1%), seguite da Londra (+0,9%) e Madrid (+0,2%), con gli investitori che guardano soprattutto alle tendenze delle banche centrali sui tassi, con sullo sfondo le tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina e gli sviluppi della pandemia da Covid 19. In lieve rialzo l'oro (+0,3%) a 1.816 dollari l'oncia, ma tra i metalli soprattutto il ferro (+3,3%) a 839,5 dollari la tonnellata L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, sale nei guadagni oltre lo 0,8%, trainato da informatica e finanza, insieme al comparto salute. Male investimenti immobiliari e soprattutto utility, mentre i future sul gas in Europa sono in calo, con le quotazioni ad Amsterdam (-3,9%) a 79,4 euro al MWh.

(ANSA).