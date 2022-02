Borsa: Europa in rialzo con le banche, giù Milano (-1,3%)

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Prosegue positiva la maggioranza delle principali Borse europee, dopo l'apertura in rialzo di Wall Street, dove però si sono indeboliti in breve sia Dow Jones che S&P. Gli investitori guardano ai futuri rialzi dei tassi, con tensioni che a tratti si riversano sui rendimenti dei titoli di Stato. Sullo sfondo restano la questione Russia-Ucraina e l'andamento della pandemia da Covid 19 con relative vaccinazioni e cure. In lieve rialzo l'oro (+0,2%) a 1.814 dollari l'oncia.

Tra i metalli in salita soprattutto il minerale di ferro (+2,8%) e l'acciaio (+1,1%). In calo l'euro sul dollaro, scambiato a 1,143. La Piazza migliore in Europa è Francoforte (+0,7%), seguita da Parigi e Londra (+0,6%), mentre sono in calo Madrid (-0,1%), ma soprattutto Milano (-1,3%), dove lo spread Btp-Bund è in discesa verso 160 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,832% e quello del Bund allo 0,231%.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,5%, sostenuto da finanza e informatica, mentre pesano in negativo investimenti immobiliari e utility, con esempi tra queste ultime come Hera (-4,5%), Enel (-3,5%) e Snam (-3,2%). In deciso calo il prezzo del gas in Europa, con le quotazioni dei future ad Amsterdam (-5,4%) a 78,1 euro al MWh. Bene la maggioranza delle banche, a partire da Lloyds (+2,6%) e Hsbc (+1,8%). Tra i semiconduttori molti guadagni, come per Asml (+1,5%). In forma quasi tutte le auto, iniziando da Volvo (+1,5%), con eccezioni in calo come Stellantis (-0,2%). In ordine sparso il lusso, con guadagni per alcuni, come Lvmh (+0,9%) e Essilux (+0,9%), e perdite per altri, come Hermes (-1,8%) e Kering (-1%). Tra i petroliferi pochi sono in rialzo, come Shell (+1,2%) e Neste (+1%), mentre tutti gli altri sono in discesa, da Aker (-2,5%) a Eni (-2,2%), col greggio che accentua il calo (wti -1%9 a 91,4 dollari al barile e il brent a 92,8 dollari. (ANSA).