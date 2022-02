Borsa: Europa debole e tensione su titoli Stato, Milano -1,4%

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Le Borse europee proseguono deboli mentre si accentuano le tensioni sui titoli di Stato con i rendimenti in rialzo, dopo le posizioni di Fed e Bce e con i timori per le mosse dei falchi sulle politiche monetarie. Sullo sfondo resta alta l'attenzione sull'andamento dell'inflazione, in vista dei dati degli Stati Uniti in arrivo a fine settimana.

In rialzo lo spread tra Btp e Bund che sale a 162 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,85. Salgono anche i rendimenti del decennale della Grecia (2,47%) e della Spagna (1,11%).

Sul versante azionario l'indice d'area stoxx 600 è poco mosso (+0,02%). Andamento negativo per Milano (-1,4%) e Madrid (-0,6%), piatta Parigi (-0,05%), in rialzo Londra (+0,2%) e Francoforte (+0,1%), quest'ultima dopo i dati sulla produzione industriale.

I listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'informatica (+0,2%), dalle auto (+0,4%) e dalle banche (+0,1%). In flessione le utility (-1%) e l'energia (-0,5%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1430 a Londra.

(ANSA).