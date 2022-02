Borsa: Europa apre positiva, fari puntati sui rendimenti

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Le Borse europee avviano la seduta in positivo, con l'attenzione degli investitori che guardano ai rendimenti obbligazionari. I mercati l'attenzione si concentra sulle banche centrali mentre si è in attesa dell'andamento dell'inflazione in Usa in arrivo verso la fine della settimana.

Atteso nel pomeriggio l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde alla Commissione affari economici del Parlamento europeo.

Avvio in positivo per Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,51%), Londra (+0,54%), Madrid (+0,66%). (ANSA).