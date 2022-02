Bce: Lagarde, determinati ad assicurare stabilità prezzi

"Negli ultimi vent'anni la Bce ha assicurato la stabilità dei prezzi, con un tasso di inflazione medio dell'1,7 per cento dall'inizio del 1999. Siamo determinati a continuare a farlo". Lo dice la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, nel corso di un'audizione alla commissione per gli Affari economici del Parlamento europeo. "Rispetto alle nostre aspettative in dicembre i rischi sulle prospettive inflazionistiche aumentano".

Secondo gli indicatori di lungo periodo "l'inflazione tornerà al 2% entro il 2023 e dovrebbe restare attorno a questa quota successivamente", afferma Lagarde.