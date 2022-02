Spesa carburanti per automobilisti +45,4 mld dal 2002

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - In 20 anni il prezzo del gasolio alla pompa è praticamente raddoppiato (+99,4%), mentre i listini della benzina hanno subito una accelerazione dell'81,1%, determinando un aggravio di spesa per le tasche degli automobilisti pari a complessivi 45,4 miliardi di euro.

Lo rivela una ricerca condotta dall'associazione dei consumatori Consumerismo No Profit e dal Centro Ricerca e Studi di "Alma Laboris Business School", che ha messo a confronto i prezzi dei carburanti tra il 2002 ed oggi, analizzando in modo dettagliato le ripercussioni economiche sulla collettività. In particolare si segnala che nonostante un calo del peso fiscale allo Stato sono andati 20 miliardi in piu'. (ANSA).