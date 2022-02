Ue-19: Eurostat, cala commercio dettaglio, -3% a dicembre

(ANSA) - BRUXELLES, 04 FEB - A dicembre, il volume del commercio al dettaglio destagionalizzato è diminuito del 3% nell'area dell'euro e del 2,8% nell'Ue. Lo stima Eurostat.

Rispetto al dicembre 2020 l'indicatore segna una crescita del 2% in area euro e del 2,6% nell'Ue. A novembre il commercio al dettaglio era aumentato dell'1% nell'area dell'euro e dello 0,9% nell'Ue. Il livello medio annuo per l'intero 2021 è di una crescita del 5% nell'area dell'euro e del 5,5% nell'Ue.

Tra gli Stati membri, maggiori cali per Paesi Bassi (-9,2%), Spagna (-5,7%) e Germania (-5,5%). Rialzi maggiori per Lettonia (+7,2%), Slovenia (+2,1%), Bulgaria e Ungheria (entrambi +1%).

