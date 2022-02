Spread Btp Bund: conclude in rialzo a 154 punti

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Lo spread Btp Bund conclude l'ultima seduta della settimana in rialzo a 154,2 punti, dopo aver superato la soglia dei 155 punti base, ai livelli di luglio 2020. Alla vigilia e in apertura si era già portato a 150 punti sulla scia del cambio di passo della Bce che fa attendere uan politica monetaria più restrittiva con un possibile rialzo dei tassi già nel corso del 2022.

Il rendimento del decennale italiano resta in tensione e sale all'1,72% dove era a maggio di due anni fa. (ANSA).