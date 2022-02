Intesa Sanpaolo chiude il 2021 con un utile a 4,18 miliardi

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Intesa Sanpaolo arriverà nel 2025 ad avere un utile netto di 6,5 miliardi e un aumento del Rote (Return on tangible equity ovvero il rendimento del patrimonio netto tangibile) a circa il 14 per cento. E' il nuovo piano del gruppo che ha chiuso invece il 2021 con un utile netto a 4,18 miliardi, in crescita del 19,4% al 2020. La banca proporrà all'assemblea una cedola di 7,89 centesimi di euro per azione come saldo dividendi. Il ritorno per gli azionisti sarà complessivamente di 4,9 miliardi, perché il cda oltre a 1,5 miliardi di saldo dividendi 2021 ha deliberato un buy back da 3,4 miliardi.

Il nuovo piano d'impresa prevede anche una significativa riduzione del profilo di rischio. Intesa Sanpaolo vuole essere una banca a 'zero Npl' e senza impatto dal calendar provisioning, per arrivarci prevede crediti deteriorati ridotti nel 2025 a 9,3 miliardi di euro al lordo delle rettifiche, da 15,2 miliardi nel 2021, e a 4,6 miliardi al netto, da 7,1 miliardi nel 2021. (ANSA).