Consob: Ciocca, in finanza occhi a fisco e antiriciclaggio

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - In un ecosistema complesso come quello dei crypto-asset ricoprono un ruolo importante due temi non fintech, ma che accompagnano il dibattito quando si parla di finanza. Cioè i temi fiscali e di antiriciclaggio. Temi che sono stati affrontati durante l'incontro organizzato da Consob e dall'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger "Crypto-asset: profili fiscali e di antiriciclaggio", dove si è discusso delle normative applicabili a crypto-asset e token.

"Noi tendiamo sempre ad accumunare il tema fiscale con quello dell'antiriciclaggio, perché intervengono delle catene di valore logicamente legate, ma in verità sono due cose profondamente diverse. L'antiriciclaggio è un tema di compliance, il tema fiscale è un tema sostanziale, con l'obiettivo di far partecipare alla contribuzione dello Stato il valore prodotto da una transazione" le parole di Paolo Ciocca, commissario della Consob. "L'antiriciclaggio è un mondo globale e coordinato globalmente anche nella sua definizione, il mondo fiscale non è coordinato come l'antiriciclaggio, con la pretesa tributaria è per definizione nazionale". (ANSA).