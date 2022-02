Borsa: Milano debole (-1,5%), rifiata Saipem

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in calo in attesa dell'avvio di Wall street, i cui future sono incerti: Milano resta la Borsa più pesante con un calo dell'indice Ftse Mib dell'1,5% a 26.690 con un minimo di seduta a quota 26.517. Vendite consistenti anche a Francoforte (-1,2%) e Madrid (-1%), con Parigi in ribasso dello 0,6%, mentre Amsterdam e Londra ondeggiano attorno alla parità.

A pesare sui listini sono ancora le possibili scelte future della Bce sui tassi, con il conseguente nervosismo sul mercato dei titoli di Stato. In questo contesto, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si muove attorno ai 152 punti base e il rendimento del prodotto del Tesoro sull'1,7%.

In Piazza Affari la tensione e la volatilità restano elevate e tra i titoli principali si registra sempre lo scivolone di Poste (-5% anche dopo una riduzione da parte di Equita dal suo portafoglio principale), mentre Stellantis perde oltre quattro punti percentuali.

Intesa San Paolo cede l'1,7% nel giorno dei conti e Mps scende dell'1,3% in attesa del Cda, mentre Saipem si muove sulla parità dopo la nomina del nuovo direttore generale. Anche grazie alla forza del prezzo del petrolio oltre i 90 dollari, Eni sale dell'1%, con Tenaris in aumento dell'1,8%.

In crescita del 3% a 82 euro al Megawattora il gas naturale sui mercati europei. (ANSA).