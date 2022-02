Borsa: Europa resta pesante con Wall Street incerta

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Si confermano molto deboli i listini europei dopo l'avvio titubante di Wall Street. Milano e Francoforte segnano i maggiori cali (entrambe -1,7%) mentre Parigi cede lo 0,80% e fa meglio Londra, fuori dall'eurozona (-0,16%).

Ci sono tensioni diffuse sui titoli di Stato per la prospettiva di un progressivo stop all'acquisto di titoli da parte della Bce insieme a un possibile aumento dei tassi, magari già nella seconda metà dell'anno. A soffrire sono i paesi più indebitati come l'Italia che vede ora lo spread Btp-Bund a 153,1 punti con un rendimento del decennale all'1,72%.

Sul mercato azionario di Piazza Affari a fare da zavorra è Poste (-5,9%) dopo che Equita ha ridotto il peso del titolo nel suo portafoglio principale rilevando che l'aumento dello spread dei Btp riduce la visibilità delle plusvalenze sul valore attuale netto e inoltre che la nuova regolamentazione introdotta dal governo non aiuta la visibilità sullo sviluppo del business del tax credit. Sul fronte opposto in luce Tenaris (+2,14%) ed Eni (+1,93%) grazie al petrolio in decisa crescita. (ANSA).