Borsa: Europa incerta, Milano (-0,5%) debole con Poste

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Dopo un avvio positivo, i mercati azionari europei si sono portati su un terreno incerto, con Milano (indice Ftse Mib -0,5%) che al momento è la Borsa peggiore sulla stessa linea di Francoforte. Piatte le Borse di Parigi e Madrid, in rialzo dello 0,2% Amsterdam e di mezzo punto percentuale Londra.

I listini azionari guardano ancora alle possibili decisioni della Bce e al rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato del Vecchio continente, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che è tornato comunque attorno ai 150 punti base, dopo la fiammata della prima parte della mattinata, e un rendimento per il prodotto del Tesoro all'1,67%.

In Piazza Affari, in particolare, cedono Poste (-3,4%) e Stellantis, che perde il 2,8%. Dopo una partenza con un tentativo di recupero, è passata chiaramente in negativo anche Saipem, che cede oltre due punti percentuali a 1,2 euro. In calo attorno all'1% Intesa che aveva segnato un avvio positivo dopo i conti e la stima sul monte dividendi, in aumento invece del 2% Fineco e di un punto percentuale Eni, in questo caso anche sulla tenuta del prezzo del petrolio oltre i 90 dollari al barile.

Abbastanza stabile il prezzo del gas sui mercati europei poco sopra gli 80 euro al Kilowattora.

Tra i titoli 'minori' del listino milanese, calma sui 0,95 euro Mps in attesa del Cda al momento convocato per lunedì. (ANSA).