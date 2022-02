Borsa: Asia positiva con petrolio, corre Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in rialzo nell'ultima seduta della settimana anche grazie al petrolio che viaggia sui 90 dollari al barile: Tokyo ha concluso in aumento dello 0,7%, con Hong Kong che corre su una crescita di oltre il 3% con la riapertura degli scambi dopo diversi giorni di chiusura per festività.

Con le Borse cinesi e il listino di Taiwan ancora in 'vacanza', anche Seul si è disinteressata del finale pesante di Wall Street e soprattutto del Nasdaq di ieri, con un rialzo dell'1,5% nell'indice generale e dell'1,2% in quello dei titoli tecnologici.

Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, ha chiuso in aumento dello 0,6%.

Positivi i futures sull'avvio dei listini del Vecchio continente. (ANSA).