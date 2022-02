Stellantis: accordi per uscite volontarie, saranno 714

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Stellantis ha raggiunto una serie di accordi con i sindacati per consentire l'uscita volontaria con incentivi di 639 lavoratori, in continuità con intese già definite nel 2021. Altri accordi per ulteriori 75 lavoratori saranno raggiunte a livello territoriale, sempre in continuità a quelli preesistenti. Sono interessati i siti produttivi di Pratola Serra (Avellino), Cento (Ferrara), Cassino (Frosinone), Pomigliano (Napoli), Agap e Mirafiori (Torino).

Gli operai riceveranno 24 mensilità, e comunque non meno di 55.000 euro, mentre per gli impiegati l'incentivo varierà in base all'età. Gli importi saranno maggiorati di 20.000 euro per coloro che usciranno entro il 31 marzo.

Le uscite - spiegano i sindacati - erano già state concordate nel 2021, ma era necessario stipulare nuovi accordi sindacali a causa del cambiamento della normativa sulle uscite collettive.