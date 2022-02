Pil: Upb, nel 2022 crescita al 3,9%, 2023 rallenta a +1,9%

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Quest'anno il Pil italiano potrebbe crescere del 3,9%. E' la previsione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) secondo cui, dopo un primo trimestre "molto debole" a causa della recrudescenza pandemica, la crescita si rafforzerebbe dalla primavera, "avvantaggiandosi del progressivo miglioramento delle condizioni sanitarie". Entro il primo semestre l'attività raggiungerebbe i livelli di fine 2019, prevede ancora l'Ufficio parlamentare di bilancio stimando per il 2023 un graduale percorso di normalizzazione, con un rallentamento della crescita a +1,9%, "anche per via dell'intonazione meno espansiva delle politiche economiche".

Le previsioni, spiega l'Upb, assumono la completa attuazione dei programmi di investimento del Pnrr, concordati in sede comunitaria, oltre che la piena efficacia delle misure di politica monetaria della Bce, tenendo conto del loro graduale riassorbimento a partire da quest'anno. Secondo l'Autorità di controllo dei conti pubblici, "il complesso delle misure di stimolo finanziate con i fondi europei e degli interventi programmati con la manovra di bilancio per il 2022 sosterrebbe il Pil per circa tre punti percentuali nel triennio 2021-23".

La stima dell'Ubp sul Pil di quest'anno non differisce molto da quella del Fondo monetario che prevede per l'Italia una crescita del 3,8%. Nella Nadef di ottobre, il governo ha stimato un aumento del 4,7% e recentemente il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha parlato di una crescita superiore al 4%.

