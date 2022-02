Petrolio: in calo, Wti a 87,78 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata con il greggio Wti di riferimento che torna sotto gli 88 dollari a 87,78 dollari al barile (-0,54% rispetto al prezzo di ieri sera a New York). In calo anche il Brent a 89,06 dollari al barile (-0,46%). (ANSA).