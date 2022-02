Gmm acquista Bavelloni, nasce big lavorazione pietra e vetro

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Gmm, multinazionale tascabile con sede a Gravellona Toce (Verbania) attiva nei macchinari per il taglio, la fresatura e lucidatura dei materiali lapidei, ha acquisito la maggioranza del capitale di Bavelloni, azienda storica di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) produttrice di macchinari ed utensili per la lavorazione del vetro piano.

Questa operazione contribuisce alla crescita dimensionale del Gruppo Gmm che raggiunge così un fatturato superiore a 100 milioni di euro e circa 10 milioni di ebitda, creando uno dei principali players al mondo nei macchinari per la lavorazione di pietra e vetro. Le previsioni per il 2022 sono "estremamente positive dato che l'attuale portafoglio ordini è al livello più elevato di sempre".

Gmm è controllata dalla società di private equity Consilium - attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund III - con cui ha realizzato un importante progetto di crescita raddoppiando in 5 anni il fatturato a livello consolidato, che nel 2021 è stato pari a 70 milioni, per l'85% realizzato all'estero. "Con l'unione di queste due società e delle loro eccellenze tecnologiche nasce un Gruppo industriale da oltre 100 milioni di fatturato e circa 10 milioni di ebitda, con 400 dipendenti, 7 stabilimenti produttivi e 8 filiali dirette a fortissima vocazione internazionale" spiega Marco Rampichini, ceo del Gruppo Gmm. (ANSA).