Credito Fondiario diventa Banca CF+, obiettivo credito a pmi

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Dall'esperienza di Credito Fondiario nasce Banca CF+, il nuovo gruppo bancario al servizio delle imprese. La nuova realtà, che si posiziona come challenger bank tecnologicamente evoluta specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing, è stata presentata nel corso di un incontro in cui sono stati illustrati la nuova mission della banca, il modello di business, la squadra e una brand identity completamente rinnovata.

Il top management di Banca CF+ ha illustrato gli obiettivi del piano industriale a 5 anni, che si propone di superare i 4 miliardi di euro di attivi in gestione e di conseguire target di efficienza e profittabilità tra i più alti del sistema bancario: cost income al 42%, ROAE (Return on average equity) pari al 23%.

A seguito dell'articolata riorganizzazione societaria di Credito Fondiario - realizzata ad agosto 2021, che ha portato allo spin off delle attività di gestione e investimento in crediti deteriorati confluite in Gardant - guidano Banca CF+ Panfilo Tarantelli, in qualità di Presidente, e Iacopo De Francisco, come Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Per meglio soddisfare le esigenze delle aziende cui si rivolge - la piccola e media impresa italiana, un segmento che conta più di 200.000 aziende con fatturato tra 2 e 100 milioni di Euro - Banca CF+ offrirà, attraverso una piattaforma tecnologica evoluta, diverse soluzioni specializzate di finanziamento per l'impresa: factoring, finanziamenti garantiti e non da MCC e SACE, acquisto di crediti fiscali. (ANSA).