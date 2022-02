Borsa: Milano chiude in calo (-1,1%), giù Saipem, bene banche

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Piazza Affari ha chiuso in calo, in linea con le altre borse europee e con Wall Street, nel giorno in cui la Banca d'Inghilterra ha alzato i tassi, a differenza della Bce che li ha lasciati invariati. Sui listini hanno pesato le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha riacceso i timori sull'inflazione. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,1% a 27.088 punti, tra scambi brillanti, in linea con le ultime 5 sedute, per 2,8 miliardi di euro di controvalore. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 150,2 punti, con il rendimento in crescita di 21,2 punti (più del doppio dei titoli tedeschi e quasi due volte quelli francesi) all'1,638%, come nel maggio del 2020.

Sotto pressione Saipem (-6,38%) al 4/o calo consecutivo da lunedì scorso, quando ha ceduto il 30% per l'allarme sui conti.

Il titolo tocca oggi un nuovo minimo a 1,23 euro, contagiando anche Maire Tecnimont (-5,3%), che ha smentito ipotesi di stampa su una possibile fusione con la rivale in difficoltà. Sotto pressione anche Amplifon (-6,09%), Interpump (-4,31%) ed Stm (-4,07%) insieme al resto del comparto dei semiconduttori. Ha sofferto Nexi (-3,98%), mentre Ferrari (-3,71%) è scivolata all'indomani dei conti, che nella vigilia avevano fatto avanzare il titolo dell'1,5%. Pesanti anche Iveco (-2,95%) e Cnh (-1,62%), più cauta Stellantis (-0,58%), debole Exor (-2,04%) a monte della catena di controllo di quello che un tempo era raggruppato sotto l'insegna della Fiat.

Pochi i rialzi, limitati come nel resto d'Europa alle banche, dopo i risultati degli Srep della Bce sul profilo di rischio dei singoli Istituti. Unicredit ha guadagnato il 2,31%, Bper l'1,96%, Banco Bpm l'1,74% e Intesa l'1,15%. Bene anche Mps (+0,89%) e Bps (+0,57%) a differenza di Carige (-0,16%). (ANSA).