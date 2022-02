Borsa: Europa più giù dopo Lagarde su inflazione, Milano -0,75%

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Ampliano il calo le principali borse europee dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde che prevede che "l'inflazione probabilmente resterà alta più a lungo di quanto ci si aspettasse in precedenza". La peggiore è Francoforte (-1,04%), preceduta da Milano (-0,8%), Parigi (-0,7%), Madrid (-0,3%) e Londra (-0,2%).

Negativi i futures Usa, stabili i tassi della Bce, in rialzo invece dallo 0,25 allo 0,5% quelli della Banca d'Inghilterra.

Giù il greggio (Wti -1% a 87,35 dollari al barile) a differenza del gas (+1,38% a 78,42 euro al MWh), positivi i metalli, con il ferro (+3,5%) e l'acciaio (+1,45%) su di giri, mentre l'oro e l'argento sono praticamente invariati, con il dollaro che avanza sull'euro ma non sullo yen e sulla sterlina. In arrivo gli ordini di fabbrica e di beni durevoli insieme all'indice Pmi composito e del terziario e alle riserve di gas naturale.

Le vendite si concentrano sui produttori di microprocessori Nordic (-4,88%), Infineon (-4%) ed Stm (-2,7%). Giù Ferrari (-2%) all'indomani dei conti, Volvo (-1,9%), Volkswagen (-0,8%) e Stellantis (-0,4%), mentre salgono Renault (+1,7%) e Mercedes (+1,12%). Contrastate le banche, con Santadert (+1,83%) e Deutsche Bank (+1,53%) in rialzo a differenza di Bbva (-2,7%), Unicredit (-1,4%), Intesa (-0,8%) e Banco Bpm (-0,42%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 146,2 punti e il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 14,2 punti all'1,568%. (ANSA).