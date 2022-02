Borsa: Europa parte incerta, Londra +0,1%

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1% mentre, nel giorno del direttivo della Bce, Parigi è partita piatta, con Francoforte e Amsterdam in calo dello 0,3%. In ribasso dello 0,4% l'avvio di Madrid. (ANSA).