Borsa: Europa frena con Wall Street, spread a 146, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Rallentano le principali borse europee sulla scia dei listini Usa in netto calo (Dow Jones -1,5% e Nasdaq -2%). Milano lascia sul campo l'1%, Parigi l'1,4%, Francoforte l'1,33%, Londra lo 0,4% e Madrid lo 0,2%. In calo oltre le stime le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, mentre sono saliti oltre le attese gli indici Pmi composito (51,1 punti), del terziario (51,2 punti) e gli ordini di beni durevoli (+0,3%). Più bassi del previsto invece gli ordini di fabbrica (-0,4%). Sui listini pesano l'atteso rialzo dei tassi della Banca d'Inghilterra, mentre la Bce li ha lasciati invariati, e le le parole della presidente della Bce Christine Lagarde che prevede che "l'inflazione probabilmente resterà alta più a lungo di quanto ci si aspettasse in precedenza". Resta alto a 146,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre guadagna 17 punti il rendimento annuo dei titoli decennali, che sale all'1,596%.

Sotto pressione i produttori di microprocessori Be (-4,88%), Nordic (-4,59%), Infineon (-4%) ed Stm (-2,8%). Contrastati gli automobilistici. Cedono Ferrari (-2,6%) all'indomani dei conti, Volvo (-3,11%) e Volkswagen (-1,37%), poco mossa Stellantis (-0,08%), positive invece Renault (+1,56%), spinta dagli analisti di Alpha Value, e Mercedes (+0,48%). Girano in positivo le banche banche dopo gli esiti degli Srep, l'esame sui requisiti minimi di capitale, della Bce. Brillanti Commerzbank (+4,37%), Sabadell (+4,12%), CaixaBank (+3,55%) e Santader (+3,42%). In Piazza Affari salgono Unicredit (+1,75%), Banco Bpm (+1,08%) e Bper (+1,06%). Più caute Mps (+0,5%) e Intesa (+0,17%). (ANSA).