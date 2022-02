Borsa: Europa debole nel finale con Wall Street, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Borse europee deboli nel finale, mentre a New York riduce il calo il Dow Jones (-0,65%) e proseguono le vendite sul Nasdaq (-2%). Chiudono la classifica Francoforte e Parigi (-1,3% entrambe), mentre Milano cede l'1% e fanno un po' meglio Londra (-0,4%) e Madrid (-0,07%). In calo oltre le stime le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione americane, mentre sono saliti oltre le attese gli indici Pmi composito (51,1 punti) e del terziario (51,2 punti), così come gli ordini di beni durevoli (+0,3%). Più bassi del previsto invece gli ordini di fabbrica (-0,4%), mentre scendono oltre le stime le scorte settimanali di gas, in calo di 268 miliardi di piedi cubi. Sui listini pesano l'atteso rialzo dei tassi della Banca d'Inghilterra, mentre la Bce li ha lasciati invariati, e le le parole della presidente della Bce Christine Lagarde che prevede che "l'inflazione probabilmente resterà alta più a lungo di quanto ci si aspettasse in precedenza". In rialzo a 148,1 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo in crescita di 20 punti all'1,626%.

Le vendite si concentrano sui produttori di microprocessori Asm (-5,39%), Nordic e Be (-5,1% entrambi), Infineon (-4,4%) ed Stm (-3,7%). In campo automobilistico cedono Ferrari (-3,3%) all'indomani dei conti, Volvo (-1,19%) e Volkswagen (-1,2%), poco mossa Stellantis (-0,24%). Bene Renault (+2,09%), spinta dagli analisti di Alpha Value, e Mercedes (+0,88%). Acquisti sulle banche dopo gli Srep della Bce. Brillano Commerzbank (+5,15%), Sabadell (+5%), CaixaBank (+4,9%) e Santader (+4%). In Piazza Affari salgono Unicredit (+1,78%), Banco Bpm e Bper (+1,35% entrambe), più caute invece Mps (+0,85%) e Intesa (+0,5%). Pesante Saipem, che lascia sul campo il 6% a 1,23 euro, toccando un nuovo minimo storico dopo un congelamento al ribasso. (ANSA).