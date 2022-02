Borsa: Asia chiude contrastata, bene Seul e Singapore

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, con le Borse cinesi, Hong Kong e Taiwan ancora chiuse per festività.

Tokyo ha concluso la seduta con un calo dell'1,06% anche per il dato Pmi servizi in Giappone debole a causa dell'aumento dei contagi Covid, mentre Seul ha corso dell'1,6%. In particolare l'indice dei titoli tecnologici coreano è salito di oltre due punti percentuali nonostante i forti cali di Meta Platforms (Facebook) sull''after hours' del Nasdaq dopo profitti trimestrali inferiori alle attese.

Bene anche Singapore in rialzo dell'1,6% mentre il listino di Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare i loro settori in Europa, ha segnato un calo finale dello 0,1%.

Nella giornata del Consiglio direttivo Bce, incerti i futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).