Aumenta chi sceglie il mercato libero dell'energia

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Sempre più famiglie e imprese passano al mercato libero dell'energia, soprattutto chiamando spontaneamente l'azienda oppure online e sempre meno dopo aver ricevuto una chiamata da un call center. Alto il numero di cambi di fornitore, soprattutto per la luce con i i giovani che preferiscono il mercato libero E' in sintesi quanto emerge dal secondo "Rapporto-monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas", dell'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) trasmesso al ministero della Transizione ecologica e alle Commissioni parlamentari competenti.

Nel dettaglio, nel settore elettrico è servito il 59,7% delle famiglie (+2,4% in sei mesi) e il 70,4% delle imprese (+2,4%), nel settore gas il 62% dei clienti domestici (+1,8%) e il 71,3% dei condomini (+1,4%) uso domestico con consumi inferiori ai 200.000 Smc (standard metro cubo).

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini osserva che "quando sarà passata la fase di prezzi altissimi nel gas e nell'elettricità, saranno i numeri a mostrarci se e come si modificheranno i nostri comportamenti di consumo e le nostre scelte di mercato" sottolineando che i rapporti periodici di Arera forniscono "elementi di valutazione per eventuali politiche strutturali".

Tornando ai dati nella grande maggioranza delle regioni e delle province italiane più della metà dei clienti - domestici e non - è uscito dal regime di tutela, scegliendo un contratto di libero mercato per entrambi i settori luce e gas. In particolare, nel settore elettrico, l'83% (+2,1%) dei contratti siglati da clienti tra i 18 e 29 anni è nel mercato libero, scelta che resta maggioritaria fino alla fascia 70-79 anni, anche se con il crescere delle fasce di età, cresce la percentuale di clienti serviti in maggior tutela.

Soprattutto i clienti domestici e già nel mercato libero hanno cambiato fornitore a un ritmo elevato e per il 2021 potrebbe arrivare al 17,4% per la luce e al 12,4% per il gas ed è sopra al 50% la quota di clienti che, uscendo dalla maggior tutela, sceglie un contratto di libero mercato con lo stesso venditore.

Il Portale Offerte dell'Arera contiene, al 31 dicembre 2021, circa 3.881 offerte per la comparazione della spesa. (ANSA).