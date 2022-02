Vodafone: in 3 trimestre ricavi servizi +2,7%,conferma stime

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il terzo trimestre del gruppo Vodafone si chiude con "buone prestazioni in linea con le aspettative e sulla buona strada per soddisfare le indicazioni sull'intero 2022". La crescita dei ricavi da servizi, si legge in una nota, è stata del 2,7% a 9.647 milioni di euro e quella dei ricavi totali del 3,7% a 11,7 miliardi. Vodafone conferma le stime per il 'fullyear22' con l'EBITDAL rettificato che dovrebbe essere compreso tra 15,2 e 15,4 miliardi e rettificato free cash flow di almeno 5,3 miliardi di euro.

"Il nostro team ha realizzato un altro trimestre solido, a dimostrazione della sostenibilità della nostra strategia di crescita e dell'ambizione a medio termine. Questa performance ci tiene saldamente sulla buona strada per fornire risultati sull'intero anno in linea con la guidance più alta che abbiamo stabilito a novembre" commenta Nick Read, Group Chief Executive.

" Rimaniamo concentrati sulle nostre priorità operative per rafforzare lo slancio commerciale in Germania, accelerare la nostra trasformazione in Spagna e posizionare Vodafone Business per massimizzare le opportunità di finanziamento della ripresa dell'UE. Siamo anche impegnati a creare valore per i nostri azionisti attraverso azioni di portafoglio proattive". (ANSA).