Spread Btp-Bund: sale a 140 punti

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il differenziale tra Btp e Bund è a 140 punti, in salita sia rispetto all'apertura di giornata che alla chiusura del giorno precedente, entrambe sui 137 punti.

Torna quindi ai livelli di una settimana fa, quando si era in attesa delle votazioni per il Quirinale.

In rialzo, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Blloomberg, anche il rendimento del decennale italiano, all'1,452%, dopo l'apertura all'1,41%, stabile sulla chiusura del giorno prima. (ANSA).