Saipem: chiusura debole in Borsa, titolo su nuovi minimi

- MILANO, 02 FEB - Nuovo calo di Saipem in Piazza Affari, dove il titolo, che ha perso l'1,24% a 1,3175 euro, ha trovato nuovi minimi in chiusura di seduta. Partito male, con un calo del 2% a 1,29 euro, è risalito fino a guadagnare il 2,5% a 1,37 euro. Sono al lavoro in stretto contatto tra loro i soci Eni e Cdp, che hanno vincolato in un patto di sindacato paritetico il 25% del capitale. L'obiettivo è dare un primo indirizzo al piano di risanamento, dopo l'annuncio di un rosso atteso per il 2021 pari ad oltre 1/3 del capitale, mentre le banche creditrici attendono un segnale per esaminare il dossier sul rifinanziamento del debito.