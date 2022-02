Prezzi: Istat, inflazione gennaio al 4,8%,mai così dal '96

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Fiammata del carovita a gennaio, al top da 26 anni. Secondo le stime preliminari, il mese scorso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente). Lo rileva l'Istat precisando che un'inflazione così alta non si aveva da aprile 1996, quando il NIC registrò la medesima variazione. I Beni energetici regolamentati trainano questa fiammata con una crescita su base annua mai riscontrata (+38,6%), ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici. (ANSA).