Orlando, al via revisione luoghi lavoro dove vanno i ragazzi a formarsi

"Con il Ministro Bianchi abbiamo attivato un tavolo per rivedere complessivamente tutte le fasi in cui i ragazzi vanno sui luoghi di lavoro. Si tratta di fare in modo che non si vada semplicemente in luoghi di lavoro ma in luoghi che abbiano una sorta di certificazione ulteriore, una specie di bollino blu. Non basta soltanto il rispetto della normativa sulla sicurezza, si tratta di mandare i ragazzi a formarsi in luoghi dove lo standard sia ancora più elevato di quello previsto dalla legge". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine, di un convegno in merito alla morte di Lorenzo Parelli, deceduto durante uno stage.