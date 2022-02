Meta chiude l'ultimo trimestre '21 con calo utili a 10 miliardi

Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, ha chiuso il quarto trimestre del 2021 - il primo da quando ha cambiato nome - con ricavi per 33,67 miliardi di dollari (contro i 28,07 miliardi di un anno prima e i 33,17 miliardi stimati da alcuni analisti) e un utile netto di 10,29 miliardi di dollari (-8%), sotto le attese degli analisti. Per il trimestre in corso Meta prevede ricavi tra i 27 e i 29 miliardi di dollari, mentre gli analisti si attendevano una cifra intorno ai 34,53 miliardi.