Borsa:Milano prosegue in rialzo, gira in calo Saipem (-1,5%)

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari gira in calo Saipem (-1,5%), dopo le previsioni di rosso per il 2021 e con le notizia di stampa sull'ipotesi di una integrazione con Maire Tecnimont (+0,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 136 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,37%.

Deboli le utility con A2a (-0,4%), Enel (-0,03%), Snam (+0,08%). In rosso i titoli legati al petrolio con Eni (-0,5%) e Tenaris (-0,1%). In positivo il comparto dell'auto nonostante i dati sulle immatricolazioni. Sale Stellantis (+0,6%), Cnh (+0,5%) mentre è in calo Iveco (-0,1%).

Nel listino principale corre Banco Bpm (+2%). Bene anche le altre banche con Intesa (+1%), in vista del nuovo piano industriale, Unicredit (+0,8%), Mps (+0,5%), alle prese con le vicende legate all'amministratore delegato, Bper (+0,6%) e Carige (+0,3%). In positivo Generali (+0,5%), nel giorno del consiglio d'amministrazione. Bene anche Tim (+0,8%) e Azimut (+2,1%). (ANSA).